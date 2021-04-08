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Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты на начало апреля
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Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по предварительной оценке Минфина РФ, на 1 апреля 2021 года составили 384,5 миллиарда рублей или 16,8% от... ПРАЙМ, 08.04.2021
россия, нацпроекты, минфин рф, новости, госпроекты, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по предварительной оценке Минфина РФ, на 1 апреля 2021 года составили 384,5 миллиарда рублей или 16,8% от плановых бюджетных назначений, говорится в сообщении министерства.
Лидером по расходованию средств, по данным Минфина, за три месяца стал нацпроект "Жилье и городская среда" — по этому направлению исполнено 27,5% от годового плана.
Исполнение расходов по нацпроекту "Здравоохранение" составило 25,2%; "Демография" — 22,5%; "Наука и университеты" — 18,1%. Расходы в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составили 12,1% от годовых назначений.
Расходы по нацпроекту "Культура" составили 16,8%; "Производительность труда" — 11,9% от годового плана, "Безопасные качественные дороги" — 11,3%; "Экология" — 7,7%; "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 7,4%; "Образование" — 6,8%; "Цифровая экономика Российской Федерации" — 6,5%; "Международная кооперация и экспорт" — 5,5%.