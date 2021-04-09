МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что РФ может снять ограничения по COVID раньше, чем это сделают другие страны, сообщила "Российская газета". Эксперт назвал последствия отказа россиян от вакцинации от коронавируса

По словам спикера СФ, снять ограничения позволит вакцинация граждан и формирование коллективного иммунитета.

"Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена. Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы", — сказала глава Совфеда.

По словам Матвиенко, Россия уже сейчас входит в десятку стран по числу сделанных прививок.

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