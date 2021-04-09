МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что РФ может снять ограничения по COVID раньше, чем это сделают другие страны, сообщила "Российская газета". 

" Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19

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По словам спикера СФ, снять ограничения позволит вакцинация граждан и формирование коллективного иммунитета.

"Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена. Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы", — сказала глава Совфеда.

По словам Матвиенко, Россия уже сейчас входит в десятку стран по числу сделанных прививок.

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