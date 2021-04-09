МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Эксперты предупреждают о возможной массовой атаке на счета россиян во время майских праздников, сообщает газета "Известия". Помогавшего в краже миллиарда рублей хакера задержали в Москве

"Специалисты по кибербезопасности предупредили о подготовке массированной атаки на счета россиян в период майских праздников. Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в даркнет продали доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, с помощью которого мошенники смогут перехватывать звонки и сообщения всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге.

По словам эксперта, мошенники могут атаковать несколько сотен счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом. Обычно на подготовку такого "нападения" мошенникам нужно от двух недель до месяца, поэтому, вероятно, атака попадет на майские праздники, когда россияне ослабят контроль за своими счетами.

В банках "Известиям" сообщили, что кодов из SMS для списания денег недостаточно, для этого нужны также логины и пароли от личных кабинетов пользователей.

Читайте также:

Хакеры взломали Windows через шрифты