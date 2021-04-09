МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Консолидированный бюджет регионов РФ за первый квартал текущего года вышел на профицитный уровень: общий профицит на 1 апреля, по предварительным данным, составил 245 миллиардов рублей, при этом с дефицитом были исполнены бюджеты только 13 субъектов РФ, сообщил в пятницу Минфин. Чистый отток капитала из России в январе-марте снизился на 34,8%

"Профицит консолидированных бюджетов регионов составил 245 миллиардов рублей. По состоянию на 1 апреля в 72 регионах отмечен профицитный бюджет на сумму 316 миллиардов рублей, а с дефицитом исполнены бюджеты 13 регионов на сумму 71 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

По итогам первого квартала свободные остатки средств регионов увеличились на 29% и составили 1,895 триллиона рублей.

Доходы регионов за первый квартал увеличились на 11% относительно аналогичного периода 2020 года и составили 3,408 триллиона рублей. При этом выросли поступления и налоговых и неналоговых доходов. Основной вклад обеспечен за счет поступлений по налогу на прибыль организаций – они увеличились на 15%, чуть более чем до 1 триллиона рублей. На втором месте — поступления по налогу на доходы физических лиц с ростом на 28%, до 938 миллиардов рублей.

Объем безвозмездных поступлений регионам за первый квартал составил 585 миллиардов рублей – это на 24% больше показателя годичной давности. "Это связано как с оказанием дополнительной поддержки (из федерального бюджета – ред.), так и с более ранним доведением межбюджетных трансфертов для повышения эффективности их использования", — пояснил Минфин.

Расходы регионов в первом квартале 2021 года профинансированы в объеме 3,164 триллиона рублей, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

Опережающими темпами — на 29% по сравнению с первым кварталом прошлого года — росли инвестиционные расходы регионов. Они составили 270 миллиардов рублей.