2021-04-10T13:21:17+03:00
2021-04-10T13:21:17+03:00
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Власти одобрили применение процедуры свободной таможенной зоны в России
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Правительство РФ одобрило законопроект о применении процедуры свободной таможенной зоны на территории России, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О... ПРАЙМ, 10.04.2021
таможня, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о применении процедуры свободной таможенной зоны на территории России, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение полномасштабного применения в РФ предусмотренных правом Евразийского экономического союза положений, регулирующих применение процедуры свободной таможенной зоны в особых, свободных и специальных экономических зонах и приравненных к ним территориях России.