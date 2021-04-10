МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о применении процедуры свободной таможенной зоны на территории России, сообщается на сайте кабмина. Правительство выделило регионам средства на оснащение медучреждений

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение полномасштабного применения в РФ предусмотренных правом Евразийского экономического союза положений, регулирующих применение процедуры свободной таможенной зоны в особых, свободных и специальных экономических зонах и приравненных к ним территориях России.