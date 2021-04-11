МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий предостерег Киев от военных действий в Донбассе, заявив, что это будет завершением государственности Украины. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

«Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности», — отметил он. Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса

При этом депутат пояснил, что Москва не даст "втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния". Он подчеркнул, что Россия обладает возможностью адекватно ответить на любые формы угроз.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предупредил, что начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Также он не исключил, что Россия встанет на защиту жителей Донбасса при необходимости. При этом Козак не увидел взаимосвязи между приездом украинского лидера Владимира Зеленского в Донбасс и обострением в регионе.

Очередное обострение ситуации на Юго-Востоке Украины началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в проведении обстрелов, наращивании разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.