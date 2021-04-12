МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что изменить длину майских праздников в 2021 году уже фактически нельзя, вопрос не выносился на Российскую трехстороннюю комиссию. Мишустин призвал не допустить роста случаев COVID на майские праздники

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

"В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности", — сказал Шершуков.

Говоря непосредственно об увеличении продолжительности майских праздников, Шершуков отметил, что основной вопрос заключатся в рабочих днях между Первомаем и Днем Победы.

"Если что-то менять, то, очевидно, может быть, в отношении этих дней, не трогая притом новогодние праздники. Но это опять-таки все предложения, которые имеет смысл обсуждать на площадке Российской трехсторонней комиссии… Но на РТК это ничего не выносилось, и, более того, в этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", — добавил он.

Ранее Кремль высказался о введении выходных между майскими праздниками