МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о подготовке послания Владимира Путина парламенту в "секретном бункере", сообщив, что оно готовится в Кремле. Песков назвал лучший способ защиты от санкционных рисков

Ранее Bloomberg опубликовал информацию, что подготовка к посланию Путина парламенту (запланировано на 21 апреля) настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном подвальном "бункере", расположенном через Москву-реку от здания правительства.

"Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, и в том числе члены кабинета министров, и никакого секрета здесь нет", — рассказал Песков журналистам.

Он уточнил, что напротив Белого дома через реку — никакой не бункер и никакой не секретный, а комплекс гостиницы "Украина".

"Это не бункер, это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации. Он абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представители бизнеса, государственная власть, депутаты и так далее. Тут опять не совсем попали. Сегодня именно этот координационный центр посетит глава государства", — добавил Песков.