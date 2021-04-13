МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Оксану Тарасенко от должности замминистра экономического развития по ее просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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"Освободить Тарасенко Оксану Валерьевну от должности заместителя министра экономического развития РФ по ее просьбе", — говорится в документе.

Ранее источник РИА Новости в министерстве экономического развития говорил, что Тарасенко может покинуть пост замминистра в ближайшее время и планирует перейти на новую работу. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что Тарасенко может перейти из министерства на пост вице-президента "Роснефти".

В Минэкономразвития Тарасенко курировала департамент стратегического развития и инноваций, а также департамент развития цифровой экономики.