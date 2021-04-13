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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Оксану Тарасенко от должности замминистра экономического развития по ее просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на... ПРАЙМ, 13.04.2021
минэкономразвития рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Оксану Тарасенко от должности замминистра экономического развития по ее просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Освободить Тарасенко Оксану Валерьевну от должности заместителя министра экономического развития РФ по ее просьбе", — говорится в документе.
Ранее источник РИА Новости в министерстве экономического развития говорил, что Тарасенко может покинуть пост замминистра в ближайшее время и планирует перейти на новую работу. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что Тарасенко может перейти из министерства на пост вице-президента "Роснефти".
В Минэкономразвития Тарасенко курировала департамент стратегического развития и инноваций, а также департамент развития цифровой экономики.