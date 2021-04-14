МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия не откажется от разрыва налогового соглашения с Нидерландами, даже если этот шаг повлечет серьезные проблемы для крупных компаний, поэтому зарегистрированным в иностранных юрисдикциях российским холдингам, возможно, придется задуматься об изменении своей корпоративной структуры, заявила РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова. Россия не готова на компромисс по налоговому соглашению с Нидерландами

Правительство РФ в понедельник одобрило и внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Российские власти пошли на этот шаг после того, как переговоры об изменении этого соглашения не увенчались успехом.

"Стоит учитывать, что речь идет об оттоке довольно больших объемов средств в виде дивидендов — об этом говорят отчеты правительства", — отметила эксперт. Согласно пояснительной записке к законопроекту, российские компании выплатили через Нидерланды за 2017-2019 годы дивидендов и процентов на сумму более 1,2 триллиона рублей, с которых было удержано 32,5 миллиарда рублей налогов.

"Разрыв налогового соглашения с Нидерландами вполне вписывается в общую политику властей РФ на пересмотр налогового взаимодействия с иностранными государствами", — добавила Попова.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны: налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом уже пересмотрены. Денонсация соглашения с Нидерландами, по словам эксперта, будет иметь негативные последствия для бизнеса, но принесет пользу российской казне. "Изменение ставки для бизнеса означает повышение налогов, для бюджета — увеличение поступлений", – подчеркнула Попова.

"Если говорить о крупных холдингах, как "Яндекс", то вполне вероятны изменения в их корпоративной структуре для снижения налоговой нагрузки", — полагает эксперт. Она признала, что компании могут рассматривать этот шаг как снижение привлекательности России в качестве налоговой юрисдикции. "В то же время в конечном счете порядок и нюансы налогообложения будут зависеть от договаривающихся сторон", — заключила Попова.

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