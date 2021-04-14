МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит расширение территории действия программы "Дальневосточный гектар", сообщила пресс-служба кабмина.

Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек. Трутнев: Когда "дальневосточный гектар" можно будет получать онлайн, это будет круто

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения касаются расширения территории действия программы "Дальневосточный гектар", также законопроект направлен на вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот.

Помимо этого, правительство обсудит выделение Минтрансу средств на "опережающее" дорожное строительство и доступ малого бизнеса к механизмам поддержки в Арктической зоне.