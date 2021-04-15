МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Сотрудниками, которые работают наиболее эффективно, оказались женщины старше 40 лет, свидетельствуют данные исследования сервиса Зарплата.ру, проведенного для РИА Новости. 

" Сотрудники за компьютерами. Архивное фото

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"Согласно результатам опроса, самыми эффективными сотрудниками оказались женщины старше 40 лет, разведенные или в браке, имеющие одного или несколько взрослых детей – они работают на 14% эффективнее всех возрастных групп. Более высокие результаты были продемонстрированы в аккуратности, внимательности, стрессоустойчивости, умении работать в команде", — говорится в отчете по итогам опроса более 2 тысяч предприятий в марте этого года.

В общем числе сотрудников российских компаний представительницы данной возрастной группы занимают 16%, из них 58% женщин трудятся на этом месте работы от трех и более лет – при этом их доход на 19% ниже, чем у мужчин и более молодых коллег женского пола.

Данная возрастная категория отличается стабильностью – в среднем они работают в компаниях от 2 до 5 лет и просят повышения по должности и прибавку к зарплате вдвое реже более молодых коллег.

В России больше всего женщин старше 40 заняты в торговле (21%), образовании (15%), здравоохранении (13%), сфере гостиничного дела и общепита (7%). Больше всего сотрудниц этой возрастной категории трудится в Московской области (18%), меньше всего — в Республике Чечня и Дагестане (по 1%).

При этом опрос показал, что в целом только 21% российских компаний готовы нанимать кандидатов старше 40 лет, а наиболее охотно бизнес рассматривает соискателей 25-40 лет — эту возрастную группу выбрали 88% респондентов. 49% респондентов считают, что возраст сотрудника влияет на работоспособность и способность обучаться.

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