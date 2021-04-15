МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в марте вырос на 9,8% по сравнению с февралем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 5,9% в месячном выражении. Показатель стал рекордным с мая 2020 года, тогда рост составил 18,3%.

Динамика февраля при этом была пересмотрена — теперь министерство оценивает снижение розничных продаж в феврале в 2,7% вместо 3%.

Помимо этого, сообщается, что число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало сильнее прогноза.

Сообщается, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, упало на 193 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 576 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx ожидали снижения показателя на 44 тысячи — до 700 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 3 апреля, был пересмотрен до 769 тысяч с 744 тысяч. Показатель опустился до минимума с середины марта 2020 года, а темп снижения стал сильнейшим с начала августа.