МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2021 года сократила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,6%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом, в марте 2021 года относительно марта 2020 года производство золота в РФ выросло на 5,0%, а относительно предыдущего месяца — февраля 2021 года — увеличилось на 22,3%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.