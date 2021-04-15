2021-04-15T19:52:59+03:00
2021-04-15T19:52:59+03:00
2021-04-15T19:52:59+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210415/833474903.html
Россия сократила производство золота с начала года
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия по итогам января-марта 2021 года сократила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее... ПРАЙМ, 15.04.2021
золото, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83227/11/832271102.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271102.jpg
https://1prime.ru/images/83227/10/832271099.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/10/832271099.jpg
https://1prime.ru/images/83227/10/832271096.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/10/832271096.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2021 года сократила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,6%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом, в марте 2021 года относительно марта 2020 года производство золота в РФ выросло на 5,0%, а относительно предыдущего месяца — февраля 2021 года — увеличилось на 22,3%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.