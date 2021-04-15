МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Производство в промышленности в США в марте выросло, частично вернув позиции, утраченные в феврале ввиду неблагоприятной погоды. Это сигнализирует о том, что сектор набирает обороты на фоне сильного спроса на промышленные товары и перебоев с поставками.

Промышленное производство в марте выросло на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом коррекции на сезонные колебания. Об этом в четверг сообщила Федеральная резервная система.

Это самый сильный рост с июля 2020 года, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что рост составит 2,7%.

В феврале промпроизводство упало по пересмотренным данным на 2,6%, тогда как ранее сообщалось о падении на 2,2%. Это было первое падение с сентября на фоне суровой зимней погоды, которая обрушилась на юг центрального региона страны. Эксперты: от новых антироссийских санкций пострадают сами США

Производство в обрабатывающей промышленности, крупнейшем компоненте промпроизводства, в марте выросло на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство автомобилей и запчастей к ним выросло на 2,8% после падения на 10% в феврале. Дефицит полупроводников продолжал сдерживать производство автомобилей, сообщили в ФРС.

Промышленный сектор, вероятно, будет оставаться светлым пятном экономики на фоне значительного спроса и увеличения инвестиций компаний. Но производство, вероятно, замедлится в предстоящие месяцы до того, как полностью откроется сфера услуг, считают экономисты. Проблемы с поставками также будут сдерживать общий рост активности.

В марте промпроизводство выросло на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В марте 2020 года индекс упал на фоне первой волны пандемии Covid-19 и связанного с ней закрытия предприятий. Производство упало на 3,4% по сравнению с уровнем, наблюдавшимся до пандемии.

Производство в горнодобывающей промышленности в марте выросло на 5,7%, при этом рост был в основном обеспечен добычей нефти и газа.

Производство в коммунальной сфере сократилось на 11,4%, нивелировав рост в других отраслях, так как спрос на отопление упал ввиду потепления после необычно холодного февраля, который сменил не по сезону теплый март. Падение производства в этой сфере в марте было самым сильным за всю историю публикаций.

Загруженность производственных мощностей, которая показывает соотношение реального производства отраслей по сравнению с тем, что они могли бы потенциально производить, в марте выросла до 74,4%. Экономисты ожидали, что она составит 75,7%. Загруженность мощностей в обрабатывающей промышленности повысилась на 1,9 процентного пункта, до 73,8%.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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