МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россиянам, которые рассматривают вариант вложения средств в банковские депозиты в качестве надежного инструмента, лучше вложить деньги в рынок ценных бумаг и акции, заявил в беседе с URA.RU экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Напомним, что в пятницу, 16 апреля, Банк России отозвал лицензии сразу у двух банков. Это екатеринбургская кредитная организация "Нейва" и московский Интерпромбанк, они занимали 186 и 151 места в банковской системе РФ по данным ЦБ соответственно.

Вкладчики банка "Нейва" отправились штурмовать отделения.

"Рынок ценных бумаг — надежный инструмент для этого, и можно получить неплохие результаты. В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг. Также можно вложиться в облигации, которые приносят прибыль, в том числе ОФЗ — прирост составит более 7% годовых. Облигации многих частных компаний или негосударственные бумаги дают до 8-9%", — пояснил Нечаев изданию.

При этом он предупредил, что спекулировать на акциях или курсе валют сложнее, чем покупать ОФЗ.

"Этим надо заниматься регулярно, профессионально. Хотя многие компании платят неплохие дивиденды — гораздо выше, чем-то, что предлагают банки в качестве процентов по депозитам. Начинать можно с небольших сумм, в отличие от вложений в недвижимость", — подытожил экс-министр экономики России.