МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в РФ в марте увеличились на 3,6% после роста на 3,5% в феврале, в годовом выражении повышение составило 16%, сообщает Росстат. Кабмин обсуждает временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов

"В марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 103,6%, по сравнению с декабрем 2020 года – 110,8%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в марте в месячном выражении выросли на 7,1%, в обрабатывающих производствах — на 2,9%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 0,7%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — не изменились.

В марте по сравнению с февралем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на сурьмяные концентраты — на 24,6%, коксующийся уголь — на 22,1%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки — на 17%, природные (кроме технических) необработанные алмазы — на 13,1%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть — на 11,9%, уголь и обогащенный антрацит — на 11,5%. При этом цены на янтарь снизились — на 14,2%, природный дробленый камень — на 6,4%.

Существенное увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: на битумы нефтяные строительные, кровельные и дорожные — на 47,4%, 38,4% и 31,8% соответственно, сжиженные пропан и бутан — на 25,1%, судовое топливо — на 17,8%, стабильный газовый конденсат — на 15,6%, индустриальные масла — на 14,6%,топочный мазут — на 12,4%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки — на 12,3%, нефтяной кокс — на 12,1%, газообразные углеводороды, кроме природного газа — на 11,9%.

В производстве химических веществ и продуктов стали выше цены на техническую газовую серу – на 84,1%, пропилен — на 30,7%, промышленные жирные спирты — на 27,9%, уксусную кислоту — на 18,9%, ксилолы — на 18,5%, эпоксидные смолы в первичных формах — на 16%, полимеры стирола в первичных формах — на 15,2%. При этом цены стали ниже на фенолы — на 9,2%, моющие средства — на 8%.