МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Американский власти вводят санкции в отношении России, преследуя цель не допустить союза Москвы и Пекина, пишет URA.RU со ссылкой на доцента кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгения Булаха.

"На Западе вопрос отношений России и Китая взывает много противоречий. Поэтому США могут вводить санкции против России, чтобы не допустить сближения с Китаем", — пояснил политолог. Fitch оценило устойчивость России к новым санкциям

Булах добавил, что Россия может вступить в союз с Китаем. Это невыгодно для стран Европы и США.

По его мнению, вторая причина новых санкций Вашингтона против москвы: желание президента США Джо Байдена сохранить свой рейтинг.

"Байден должен продемонстрировать, что Россия является противником США. И после встречи с Путиным должна состояться своеобразная реабилитация Байдена в глазах народа — новые санкции против Москвы", — добавил он.

В свою очередь профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин в беседе с изданием отметил, что Штаты хотят помешать Москве налаживать дипломатические контакты.

"Создается новый театр геополитических игр — США, Австралия, Индия, Япония. Это попытка противостоять Китаю. Россия рассматривается качестве последней капли, которая может перевесить чашу весов или к США, или к Китаю", — отметил Ярулин.

Он добавил, что санкционная риторика США продлится долго: это необходимо для поддержания уверенностей властей Вашингтона в устойчивости экономики страны.