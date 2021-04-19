МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Борьба с бедностью в России остается главным приоритетом властей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков ответил на слова Дерипаски о бедности в России

В Кремле считают, что пандемия коронавируса увеличила количество малоимущих в стране, но благодаря мерам властей их число выросло не так сильно, как могло бы.

"Безусловно, и пандемия, всемирная, глобальная, и последствия этой пандемии для экономики, мировой, в том числе и для российской экономики, они были неблагоприятными с точки зрения того, что количество бедных, действительно, увеличилось", — сказал Песков.

"Вместе с тем, (бедность) увеличилась все-таки не так серьезно, как могло бы быть, и все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время. Конечно же, все думают о том, как продолжать эту поддержку и что нужно делать, то есть, борьба с бедностью — это один из главных приоритетов правительства и руководства страны", — подчеркнул Песков.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).