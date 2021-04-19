МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля. Эксперт предсказал трудности на саммите мировых лидеров по климату

"Двадцать второго апреля президент РФ Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавил, что двусторонние контакты Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом и другими главами государств в рамках климатического саммита не планируются.

"Нет. Такие контакты не предусмотрены", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина. Ранее подготовку к саммиту обсудили между собой канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.