МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в марте 2021 года сократился на 3,4% в сопоставимых ценах по сравнению с мартом прошлого года, снижение показателя за первый квартал текущего года составило 1,6% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.

По сравнению с февралем 2021 года оборот розничной торговли в марте текущего года увеличился на 9,2%. В денежном выражении показатель в марте составил 3,053 триллиона рублей, в январе-марте — 8,646 триллиона.

При этом статистическое ведомство уточнило оценки оборота розничной торговли в 2020 году, а также в январе-феврале текущего года. В частности, по новым оценкам, продажи в рознице в январе увеличились на 0,2% в годовом выражении (предыдущая оценка — снижение на 0,1%), в феврале — уменьшились на 1,5% (прошлая оценка — минус 1,3%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в марте 2021 года уменьшился на 6% к аналогичному месяцу прошлого года — до 1,451 триллиона рублей, а по сравнению с февралем текущего года он показал рост на 7,6%. В январе-марте показатель снизился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,136 триллиона рублей.

В свою очередь, оборот непродовольственной розницы в марте сократился на 0,8% в годовом выражении — до 1,602 триллиона рублей, в месячном выражении он повысился на 10,7%. В январе-марте продажи непродовольственных товаров в розничной торговле выросли на 0,5% в годовом выражении и составили 4,51 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в марте 2021 года составила 47,5% против 48,4% в марте 2020 года и 48,9% в феврале текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в марте 52,5% против 51,6% годом ранее и 51,1% в феврале.

Оборот розничной торговли в марте на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4%. В марте прошлого года эти доли составляли 95,3% и 4,7% соответственно, в феврале текущего года — 95,3% и 4,7% соответственно.