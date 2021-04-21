МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, и, как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии. Аналитики назвали вероятные темы послания президента России

Как и годом ранее, мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Среди приглашенных – члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.

Пандемия внесла коррективы в порядок допуска прессы на мероприятие: журналисты должны трижды сдать тест на коронавирус и получить отрицательные результаты.

Послание будет оглашено в 12.00 мск. Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире основных телеканалов, на это в эфирной сетке выделен один час.

Путин еще 11 марта сказал, что начал работу над посланием. Последние два дня президент не проводил публичных мероприятий, работал над текстом. В понедельник вечером Путин сообщил, что последние дни постоянно находится на связи с премьер-министром, вице-премьерами и министрами, и что они подходят к тому, чтобы "договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям".

ПОСТКОВИДНОЕ ПОСЛАНИЕ

Ожидания от предстоящего послания самые разные, но почти все сходятся в одном: оно будет носить "постковидный" характер. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уверена, что послание сформулирует новую систему координат в "новом времени". Политологи также высказывают мнение, что оно станет окном в постковидную реальность, попыткой обозначить новые горизонты развития страны. Президент, как считают в кругах политиков и общественников, может обозначить стратегический план по развитию на ближайший год, поставить задачи, связанные с восстановлением экономики после кризиса и повышением уровня жизни граждан. Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

Главы бизнес-объединений рассчитывают, что Путин уделит особое внимание вопросу увеличения доходов населения, которое поддержит спрос, а также инвестициям и восстановлению экономики. Можно ожидать, что президент предложит расширить список проектов, которые будут финансироваться из ФНБ, считает президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко. По его мнению, могут быть объявлены новые меры поддержки для IT-сектора, инфраструктуры, а также новые механизмы поддержки граждан, например, выплата продовольственных пособий.

СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Многие эксперты и парламентарии сходятся во мнении, что предстоящее послание будет носить социальный характер. Круг тем может включать, например, преодоление бедности, обеспечение адресной помощи нуждающимся, развитие здравоохранения, в том числе модернизация инфекционной службы и процесс вакцинации, проблемы образования, демографии, пенсионного обеспечения. Особенно выделяется в этом ряду тема индексации пенсий работающим пенсионерам – некоторые парламентарии ждут, что решение по этому вопросу будет озвучено именно в послании. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов ожидает объявления ряда радикальных социальных, "даже социалистических" решений, в том числе по индексации пенсий. Профсоюзы, по словам главы ФНПР Михаила Шмакова, также надеются, что президент в своем обращении к парламенту затронет вопросы возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам и восстановления рынка труда после пандемии.

Некоторые парламентарии и политологи считают, что вопросы внешней политики и тема предстоящих парламентских выборов также могут прозвучать в послании. По мнению сенатора Андрея Климова, президент может сказать о мерах по отношению к тем странам, которые пытаются воздействовать на Россию с позиции силы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет, что президент в своем послании признает существующие проблемы из-за коронавируса, введения санкций и брошенного Западом "военного вызова". Чуть ранее он отмечал, что ожидает также признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впрочем, некоторые думские фракции не стали озвучивать своих ожиданий, а решили стать соавторами послания. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что партия отправила пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову свою версию "концовки" президентского послания, в котором отмечено, в частности, что стране "нужен лишь рывок вперед, никаких отступлений назад".

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