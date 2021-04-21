МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Большинство россиян не поддерживают идею введения ковид-паспортов в стране, передает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Ученые назвали опасность введения "ковид-паспортов"

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в начале 2021 года, противников введения ковид-паспортов стало больше — 62%, в январе их было 59%.

Предложение ввести ковид-паспорта одобряют лишь 13% опрошенных.

При этом россияне, привитые от коронавируса, чаще остальных высказывались за введение подобного документа (37%). Среди граждан, планирующих сделать прививку, 23% — за такой паспорт, а 42% — против. Среди тех, кто не намерен делать прививку, лишь 5% голосовали за инициативу, большинство (75%) против ковид-паспортов.

В опросе приняли участие 3 тысячи экономически активных граждан из всех округов страны.

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