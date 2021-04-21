МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду может озвучить меры по снижению зависимости российской экономики от доллара и повышению значимости рубля в мировой торговле, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты. Аналитики назвали вероятные темы послания президента России

В своем выступлении президент также может объявить новые инициативы поддержки экономики и социальной сферы, а также затронет геополитические вопросы, включая санкции, полагают они.

В послании будут сигналы "вовне" в свете эскалации в отношениях Россия-Запад и новые инициативы по стимулированию экономики и доходов населения, ожидает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольги Беленькой, будут озвучены новые меры поддержки экономики и социальной сферы. "Фактически, такой сигнал уже дал Путин, назвав среди важнейших направлений социальную сферу и проекты инфраструктурного развития", — считает эксперт.

Основное содержание послания может быть связано с выходом экономики из пандемии и новым обострением отношений с США, предполагает аналитик компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

Беленькая также не исключает, что будут затронуты и геополитические вопросы, в том числе недавно введенные санкции США против рублевого госдолга и угрозы их ужесточения, а именно отключение России от SWIFT и запрет на приобретение государственных ценных бумаги на вторичном рынке.

"Вероятно, будет заявлен новый пакет государственных инвестиций в инфраструктуру, меры по дальнейшей интеграции в ЕАЭС и ШОС, в том числе и в вопросе перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. В рамках этой темы могут быть озвучены темы альтернативных SWIFT платежных систем, цифрового рубля", — прогнозирует Дроздов.

УХОД ОТ ДОЛЛАРА

Беленькая предполагает, что президент коснется темы снижения зависимости российской экономики от долларовых расчетов и повышения доли рублевых как на пространстве ЕАЭС, так и увеличения доли расчетов в национальных валютах с другими заинтересованными странами. Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

Основные меры по снижению зависимости российской экономики от доллара уже предприняты, считает Полевой. В частности, произведен максимально возможный переход на расчеты в национальных валютах и евро с рядом стран, включая Китай и Индию, осуществлено изменение структуры международных резервов.

Основной канал снижения зависимости – это повышение экономической значимости российской экономики в мире за счет опережающего роста и диверсификация экономической связей, подчеркивает Полевой.

По его мнению, повышение значимости рубля в мировой торговле будет расти лишь в случае увеличения объемов внешней торговли РФ с другими странами и повышения доли российской экономики в мировой.

ЗАЩИТА РУБЛЯ

Слабый рубль выгоден для экспортеров и облегчает наполнение бюджета, говорит Дроздов. Поэтому он думает, что в данном направлении какие-то значимые меры вряд ли будут предприняты.

Защищать рубль нет особой необходимости, поскольку плавающий курс рубля сам по себе обеспечивает элемент защиты экономики и платежного баланса, подтверждает Полевой. "В рубле уже давно заложена геополитическая премия, поэтому и его реакция на последние санкции была крайне сдержанной. Но каких-то значимых угроз рублю без серьезного ужесточения санкций пока не видно, особенно в свете закрытых для туризма границ", — считает аналитик.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Беленькая полагает, что в послании может получить развитие инициированная президентом ранее тема инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх установленной законом планки 7% ВВП в инфраструктурные проекты. Минфин сообщил недавно, что текущие цены на нефть позволяют к концу года ожидать превышения этого уровня на 1 триллион рублей, добавляет она.

Бизнесу могут быть предложены налоговые стимулы для инвестирования в такие проекты, уточняет Беленькая. Возможны заявления о продлении или плановом завершении с июля программы льготной ипотеки, о поддержке малого и среднего бизнеса, предполагает она.

Беленькая считает, что новые бюджетные инициативы могут ускорить рост экономики. Одновременно от их масштаба будет зависеть и скорость возвращения Центробанка России к нейтральной денежно-кредитной политике, то есть скорость повышения ключевой ставки, поскольку ЦБ РФ считает увеличение бюджетных расходов проинфляционным фактором.

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