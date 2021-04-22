МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Решение по глубине экономической интеграции РФ и Белоруссии с учётом тех предложений, которые сделаны российской стороной, сейчас за Минском, заявил РИА Новости Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Путин обсудит с Лукашенко партнерство Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прилетит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как ожидается, они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.

"Решение по глубине экономической интеграции с учётом тех предложений, которые сделаны российской стороной, сейчас за Минском. При этом принципы равноправия, взаимного уважения, партнёрства безусловно подтверждены в рамках работы над союзными программами, 26 из которых уже могут быть своевременно представлены к подписанию", — сказал Мезенцев.

По его словам, Россия и Белоруссия научились максимально прислушиваться к аргументам каждой из сторон в обсуждении интеграционных процессов. Стали известны сроки отмены роуминга с Белоруссией

"Мы сегодня научились максимально прислушиваться к аргументам каждой из сторон", — сказал Мезенцев, говоря об интеграционных процессах.

Он отметил, что те переговоры, которые провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин в прошлую пятницу в Минске с Лукашенко и с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, а также участие в переговорах руководителей федеральных и республиканских министерств и ведомств подтвердили, что страны вышли на новый уровень взаимодействия

Он отметил, что президент России Владимир Путин в своём послании "убедительно и принципиально оценил давление Запада, беспрецедентное даже для столь непростого нынешнего времени, характеризующегося создаваемыми западными партнерами сложностями в международной жизни". При этом, продолжил он, попытка организации государственного переворота и реальные угрозы безопасности белорусского лидера должны трактоваться как недопустимые, вопиющие факты и вмешательство во внутренние дела независимого государства.

"Вновь подтверждено союзничество между Россией и Беларусью. И на протяжении всех тех лет, что Беларусь и Россия идут по пути независимости и суверенитета, наши отношения всегда были (не считая возникающих порой споров хозяйствующих субъектов) в стратегическом плане примером для миллионов граждан России и Беларуси, для стран СНГ. И сегодня повестка двустороннего экономического взаимодействия стала ещё более успешной и глубокой", — подчеркнул Мезенцев.

Он считает, что "Дорожные карты" интеграции России и Белоруссии уже можно называть союзными программами, что подтверждает иной масштаб взаимодействия стран.

"Мы уже не говорим "дорожные карты", мы говорим о союзных программах. А это подтверждает уже иной масштаб взаимодействия. Называя их так, мы подчёркиваем иную глубину сотрудничества по интеграционной повестке. И это путь к успеху", — сказал Мезенцев.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.

Читайте также:

Новак рассказал о планах интеграции с Белоруссией в энергетике