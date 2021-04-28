МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров. Россиянам запретят работать в диппредставительстве США

"Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", — сказал Лавров.

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

На следующий день МИД РФ объявил об ответных мерах, среди которых — соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, закрытие на бессрочной основе въезда в РФ восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США, а также предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Глава американской дипмиссии выехал в Вашингтон 22 апреля.

Параллельно президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым Москва ограничивает заключение дипмиссиями иностранных государств, допускающих недружественные действия, найм сотрудников, находящихся в РФ. Согласно документу, трудовые договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 апреля заявила, что список "недружественных" стран сейчас формируется.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.15 мск.

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