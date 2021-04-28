МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Повторный рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России можно предотвратить, если жители страны будут знать свой статус в отношении коронавируса и пройдут вакцинацию при отсутствии антител, рассказал РИА Новости в рамках стартовавшей в понедельник Европейской недели иммунизации врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Россияне оценили идею принимать в вузы только привитых от коронавируса

"Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел или не болел, есть антитела или нет антител, привит или не привит. Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения", — сказал врач.

Он отметил, что вакцинация от COVID-19 считается привилегией для немалой части мира, при этом в России это повсеместно доступная процедура, которая до сих пор, к его сожалению, игнорируется существенной частью населения. По мнению врача, важно использовать имеющуюся научно подтвержденную эффективную возможность в виде вакцинации, для того чтобы обезопасить себя и окружающих.

Тем не менее он добавил, что от путешествий и массовых мероприятий все же стоит воздержаться независимо от своего "COVID-статуса". Поздняков пояснил, что, если человек не болел и не вакцинировался, риски понятны — достаточно высока вероятность заболеть, если человек переболел или прошел вакцинацию, он, несмотря на минимальные риски для своей жизни и здоровья, может потенциально временно распространять вирус.

"Если человек переболел или прошел вакцинацию, то риски для его жизни и здоровья минимальны. Однако при повторном инфицировании он может временно распространять вирус. Вирус несколько часов или дней может находиться на слизистых оболочках рото- и носоглотки и выделяться в окружающую среду. У таких людей выделение вируса на порядок меньше, чем у пациентов с имеющейся симптоматикой, но риски для окружающих есть", — подытожил он.

Европейская неделя иммунизации, ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия, проходит в этом году с 26 апреля по 2 мая.

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