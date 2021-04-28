МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением упразднять меры по сдерживанию коронавируса в случае, если иммунитет трудового коллектива превышает 60%, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости. Инфекционист рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

"Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть возможность внести изменения… дополнить п. 4.4 абзацем следующего содержания: Указанные мероприятия применяются до момента достижения популяционного (коллективного) иммунитета к коронавирусу (60% и более), в том числе на уровне отдельных трудовых коллективов", — говорится в письме, подписанном главой РСПП Александром Шохиным.

В письме также уточняется, что российское бизнес-сообщество, "понимая значимость вакцинации, занимает проактивную позицию в продвижении кампании по вакцинации своих работников".

"Ряд промышленных компаний уже достиг высокого уровня популяционного иммунитета в своих коллективах, где совокупная численность работников, прошедших весь цикл вакцинации, и работников, переболевших COVID-19 и получивших иммунитет естественным путем, составляет более 60%", — сообщает союз.

При этом компании вынуждены продолжать применять на своих производственных объектах в полном объеме предусмотренные санитарными правилами защитные и профилактические меры.

"Отсутствие дифференциации в применении профилактических требований, предусмотренных указанными санитарными правилами, в зависимости от уровня иммунной защиты существенно сдерживает мотивацию работников пройти вакцинацию", — считают в союзе.

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