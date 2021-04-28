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Путин встретится с главами компаний из Франко-Российской торговой палаты
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Президент России Владимир Путин 29 апреля по видеосвязи встретится с руководителями французских компаний, входящих во Франко-Российскую торговую палату, сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 28.04.2021
владимир путин, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 29 апреля по видеосвязи встретится с руководителями французских компаний, входящих во Франко-Российскую торговую палату, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать девятого апреля состоится встреча президента РФ Владимира Путина (в режиме видеоконференции) с руководителями ряда ведущих компаний Франции, входящих в ассоциацию "Франко-Российская Торгово-промышленная палата". Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных совместных проектов", — говорится в сообщении.