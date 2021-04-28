МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 29 апреля по видеосвязи встретится с руководителями французских компаний, входящих во Франко-Российскую торговую палату, сообщает пресс-служба Кремля. Медведев назвал сумму выручки от продуктов "Сколково"

"Двадцать девятого апреля состоится встреча президента РФ Владимира Путина (в режиме видеоконференции) с руководителями ряда ведущих компаний Франции, входящих в ассоциацию "Франко-Российская Торгово-промышленная палата". Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных совместных проектов", — говорится в сообщении.