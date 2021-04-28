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Медведев прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о ситуации с высылкой дипломатов из Чехии, отметил, что дипломатические войны ведут в тупик. "Вообще любые... ПРАЙМ, 28.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о ситуации с высылкой дипломатов из Чехии, отметил, что дипломатические войны ведут в тупик.
"Вообще любые дипломатические войны ведут в тупик", — сказал он в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
Ранее Медведев призвал переходить на более экологичные виды топлива