МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев назвал задачей фонда создание максимально комфортной среды для предпринимательства, перспективных разработок и инвесторов. Медведев назвал сумму выручки от продуктов "Сколково"

"Наша задача — создать максимально комфортную среду для технологического предпринимательства, для перспективных разработок, инвесторов", — сказал Медведев на заседании попечительского совета "Сколково".

По его словам, можно объединить усилия фонда и Совета при президенте РФ по науке и образованию. "Если что-то потребуется по этой линии для реализации задач, идей, нормативному регулированию, я просил бы озвучивать эту тему и в ходе работы президиума, который будет проходить достаточно регулярно", — добавил он.

Помимо этого, Медведев призвал переходить на более экологичные виды топлива