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Медведев призвал создать комфортную среду для бизнеса и инвесторов
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Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев назвал задачей фонда создание максимально комфортной среды для предпринимательства,... ПРАЙМ, 28.04.2021
бизнес, дмитрий медведев, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев назвал задачей фонда создание максимально комфортной среды для предпринимательства, перспективных разработок и инвесторов.
"Наша задача — создать максимально комфортную среду для технологического предпринимательства, для перспективных разработок, инвесторов", — сказал Медведев на заседании попечительского совета "Сколково".
По его словам, можно объединить усилия фонда и Совета при президенте РФ по науке и образованию. "Если что-то потребуется по этой линии для реализации задач, идей, нормативному регулированию, я просил бы озвучивать эту тему и в ходе работы президиума, который будет проходить достаточно регулярно", — добавил он.
Помимо этого, Медведев призвал переходить на более экологичные виды топлива