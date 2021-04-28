МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) практически не изменились, свидетельствуют данные торгов. Авиакомпания Air Arabia возобновляет рейсы в Москву

ФРС по итогам своего заседания, которые были оглашены в 21.00 мск, ожидаемо сохранила базовую процентную (учётную) ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп финансовых активов по меньшей мере на 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей занятости и инфляции. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 15-16 июня.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.07 мск растёт на 2,3 базисного пункта против уровня прошлого закрытия – до 1,645%, против роста до 1,648% до оглашения решений ФРС. А доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается на 2,1 базисного пунктов против уровня прошлого закрытия — до 2,314%, ровно как и до публикации.