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https://1prime.ru/state_regulation/20210428/833566767.html
Доходность гособлигаций США продолжила расти после заседания ФРС
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Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) практически не... ПРАЙМ, 28.04.2021
гособлигации, фрс сша, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) практически не изменились, свидетельствуют данные торгов.
ФРС по итогам своего заседания, которые были оглашены в 21.00 мск, ожидаемо сохранила базовую процентную (учётную) ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп финансовых активов по меньшей мере на 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей занятости и инфляции. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 15-16 июня.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.07 мск растёт на 2,3 базисного пункта против уровня прошлого закрытия – до 1,645%, против роста до 1,648% до оглашения решений ФРС. А доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается на 2,1 базисного пунктов против уровня прошлого закрытия — до 2,314%, ровно как и до публикации.