2021-04-28T22:10:29+03:00
2021-04-28T22:10:29+03:00
2021-04-28T22:10:29+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210428/833566983.html
Правительство изучит заключение прямых договоров на поставку металлов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кабмин РФ проработает возможность заключения прямых договоров на поставку металлов для крупных инфраструктурных проектов, сообщил аппарат первого заместителя правительства РФ... ПРАЙМ, 28.04.2021
правительство рф, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83228/48/832284885.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/48/832284885.jpg
https://1prime.ru/images/83228/48/832284872.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/48/832284872.jpg
https://1prime.ru/images/83228/48/832284869.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/48/832284869.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ проработает возможность заключения прямых договоров на поставку металлов для крупных инфраструктурных проектов, сообщил аппарат первого заместителя правительства РФ Андрея Белоусова.
Отмечается, что Белоусов и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов провели совещание, посвящённое ситуации с ценами на металлопродукцию.
"По результатам обсуждения Минстрою России совместно с Минтрансом России поручено направить в Минпромторг России и Ассоциацию "Русская сталь" информацию о крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности заключения прямых договоров на поставку металлопродукции в целях снижения ее стоимости для строителей", — говорится в сообщении.
Кроме того, Минпромторгу и Минстрою совместно с отраслевыми ассоциациями и заинтересованными организациями было поручено активизировать работу, направленную на консолидацию заказов на поставку металлопродукции и заключению прямых долгосрочных договоров, предусматривающих фиксацию цены на металлопродукцию.