МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ проработает возможность заключения прямых договоров на поставку металлов для крупных инфраструктурных проектов, сообщил аппарат первого заместителя правительства РФ Андрея Белоусова.

Отмечается, что Белоусов и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов провели совещание, посвящённое ситуации с ценами на металлопродукцию.

"По результатам обсуждения Минстрою России совместно с Минтрансом России поручено направить в Минпромторг России и Ассоциацию "Русская сталь" информацию о крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности заключения прямых договоров на поставку металлопродукции в целях снижения ее стоимости для строителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минпромторгу и Минстрою совместно с отраслевыми ассоциациями и заинтересованными организациями было поручено активизировать работу, направленную на консолидацию заказов на поставку металлопродукции и заключению прямых долгосрочных договоров, предусматривающих фиксацию цены на металлопродукцию.