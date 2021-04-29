МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. Путин высказался о спекуляциях вокруг "Северного потока 2"

"Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие", — сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в четверг в режиме видеоконференции.

Франция остается одним из ключевых партнеров России, Париж занимает почетное шестое место среди государств Евросоюза по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, сказал Путин.

Сообщается, что глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.

"Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России, занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции, шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, и пятое по товарообороту", — сказал Путин.

"Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов", — добавил президент РФ.

Россия заинтересована в привлечении иностранного бизнеса в свои проекты, сказал Путин.

"Государство намерено наращивать содействие развитию науки и технологий. Ресурсы будут направлены, прежде всего, в инновационные секторы, такие как фармацевтика и биотехнологии, атомная и возобновляемая энергетика, утилизация углеродных выбросов", — сказал он.

"Разумеется, мы заинтересованы в подключении к этой масштабной работе зарубежных компаний, которые хотели бы вкладывать капиталы в нашу страну и в те проекты, которые мы считаем приоритетными", — добавил он.