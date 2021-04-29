ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков назвал неуместными гипотетические рассуждения о замене SWIFT

"Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год. И так будет во всем мире. Как только люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности страны –эмитента доллара, люди начнут уходить (от него)", — сказал Песков в эфире Первого канала.