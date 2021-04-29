2021-04-29T15:39:15+03:00
2021-04-29T15:39:15+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210429/833574649.html
Песков предсказал сокращение долларовых операций по всему миру
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Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности, считает пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 29.04.2021
дмитрий песков, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год. И так будет во всем мире. Как только люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности страны –эмитента доллара, люди начнут уходить (от него)", — сказал Песков в эфире Первого канала.