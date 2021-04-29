МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в марте увеличился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рост показателя произошел впервые с февраля прошлого года, говорится в докладе Росстата. Рынок акций всё выше и выше

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Сокращение показателя в марте прошлого года произошло впервые с апреля 2017 года — впрочем, тогда сокращение было незначительным, всего на 0,1%.

В стоимостном выражении оборот российского ресторанного рынка в марте 2021 года составил 141,1 миллиарда рублей. По сравнению с февралем текущего года показатель повысился на 8%. В январе-марте ресторанный рынок снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 400,5 миллиарда рублей.

При этом статистическое ведомство уточнило оценки оборота предприятий общественного питания в 2020 году, а также в январе-феврале текущего года. В частности, по новым оценкам, ресторанный рынок в январе сократился на 10,8% в годовом выражении (предыдущая оценка — снижение на 11,9%), в феврале — уменьшились на 9,1% (прошлая оценка — минус 9,6%).

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций-поставщиков продукции общественного питания.

Однако Росстат ухудшил оценки падения ресторанного рынка в 2020 году.

В начале прошлого года российский ресторанный рынок показывал рост: на 2,3% в годовом выражении в январе (предыдущая оценка — плюс 6,3%) и на 3,7% в феврале (ранее — плюс 6,7%). Однако затем оборот общественного питания стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Так, в марте показатель сократился на 6,3% (предыдущая оценка — минус 3,3%).

В апреле оборот общепита упал на 54,5% (по предыдущей оценке — на 52,6%), в мае — на 55,1% (предыдущая оценка — минус 52,9%). В июне снижение показателя составило 46,2% (прежняя оценка — минус 43,8%), в июле — 27,7% (ранее — минус 26,6%), в августе — 18,1% (ранее — минус 16,9%), в сентябре — 13,9% (ранее — минус 12,1%), в октябре — 14,2% (ранее — минус 12,9%), в ноябре — 17,2% (ранее — минус 16,4%).

Ресторанный рынок в декабре сократился на 21,9% (предыдущая оценка — минус 20,9%), в результате падение показателя за 2020 год составило 22,6% (прежняя оценка — минус 20,7%). В стоимостном выражении оборот российского общепита в прошлом году составил 1,444 триллиона рублей.

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные", — поясняется в докладе.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.