МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020 года, говорится в докладе Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,6%", — говорится в документе.

В публикации Росстата также уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году. В соответствии с новой оценкой, спад реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам прошлого года составил 3% (вместо прежних 3,5%).

Скорректированы и квартальные данные. Реальные располагаемы доходы россиян в 2020 году показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,3% (прежняя оценка — 1%). Максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала — спад на 7,5% (против 7,9% в прошлой версии). В третьем квартале падение реальных располагаемых доходов россиян замедлилось до 5% (против 5,3%), в четвертом — до 0,9% (прежняя оценка — 1,7%).

Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально.