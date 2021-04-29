МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче АО "Марка", монополиста в сфере производства государственных знаков почтовой оплаты, в уставный капитал "Почты России", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о внесении в качестве вклада РФ в уставный капитал акционерного общества "Почта России" находящихся в федеральной собственности 100% акций минус одна акция акционерного общества "Марка" в порядке оплаты размещаемых акционерным обществом "Почта России" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", — говорится в документе.

Отмечается, что указ подписан в целях совершенствования системы издания и распространения знаков почтовой оплаты.

Правительству теперь поручено обеспечить передачу "Почте России" акций "Марки" в течение полугода.

Указ вступил в силу 29 апреля, со дня его подписания.