МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские металлургические компании ведут переговоры об условиях своих поставок для крупных госпроектов, таких как трасса М-12, БАМ и Транссиб, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ со ссылкой на статс-секретаря, замглавы министерства Виктора Евтухова. Металлурги стратегически готовы к росту налогообложения

"Российскими металлургическими компаниями уже ведутся соответствующие переговоры на поставку металлопродукции под крупные инфраструктурные государственные проекты (например, строительство трассы М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань", БАМа-2 и Транссиба). Мы ждём от коллег из Минстроя и Ностроя (Национального объединения строителей — ред.) дополнительной информации по объемам потребности в металлопродукции", — сказал Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается также, что металлурги для стабильного обеспечения государственных строек металлопродукцией строительного сортамента предлагают заключить специальные формульные договоры поставки с застройщиками, предоставляя существенные скидки относительно рыночных цен на весь срок реализации строительных госпроектов. По словам Евтухова, такие предложения поступили от металлургических предприятий, входящих в ассоциацию "Русская сталь".

Сообщается также, что аккумулирование и рассмотрение заявок от потребителей на прямую поставку металла предприятиями-членами "Русской стали" и Ностроя ведется по инициативе Минпромторга и Минстроя уже с декабря. Так, по состоянию на конец апреля заключено 512 прямых контрактов с застройщиками на поставку металла в объеме 838 054 тонны.