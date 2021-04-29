МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во вторник провёл совещание о текущей социально-экономической ситуации по итогам прошлого квартала, сообщается на сайте кабинета министров. Правительство готовит поправки для выдачи регионам бюджетных кредитов

В совещании приняли участие представители отраслевых федеральных органов исполнительной власти и Банка России, а также независимые эксперты. "Особое внимание было уделено динамике внутреннего спроса, а также тенденциям и факторам, оказывающим на него влияние", — сообщает кабмин.

В целом ситуация оценивается как позитивная, отмечает правительство. По оценке Минэкономразвития, в марте темп роста ВВП впервые с конца первого квартала прошлого года показал положительную динамику и составил 0,5% год к году, а по итогам всего квартала снижение ВВП замедлилось до 1,3% год к году.

"Продолжается планомерное снижение уровня безработицы: на 0,3 процентного пункта — до 5,4% от рабочей силы в марте. Рост заработных плат в феврале 2021 года ускорился до 2% год к году в реальном выражении (+0,1% год к году месяцем ранее)", — также говорится в сообщении.

Добавляется, что регулярные совещания, посвящённые текущей экономической ситуации, будут продолжены: на следующей встрече будет подробно рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал по итогам первого квартала.