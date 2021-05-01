МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Десятидневные майские выходные начались в России, решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято властями страны, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. "Яндекс.Карты" дали прогноз ситуации на дорогах в майские праздники

С предложением продлить майские праздники за счет дней между ними к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологи видят риски, связанные с тем, что из-за разорванных праздников россиянам придется ездить в городе и из города несколько раз, контактируя с большим количеством людей.

Как отметила глава Роспотребнадзора, непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как "более или менее стабильную", но подчеркнула, что мониторинг ведется на ежедневной основе. Она также призвала регионы аккуратно снимать ограничения по коронавирусу, исходя из ситуации на местах, а граждан — вакцинироваться.

Голикова также заявила, что работники, на которых распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих дня с 4 по 7 мая, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни. Она также попросила выплатить зарплату заранее, если дата выплаты выпадает на нерабочие дни.

Вице-премьер особенно подчеркнула, что нерабочие дни не являются основанием для снижения зарплаты. В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

Согласно рекомендациям, размещенным на сайте Министерства труда и социальной защиты, если работник находится в отпуске, отпуск на период с 4 по 7 марта не продлевается. Вопросы, связанные с завершением или началом вахты в период нерабочих дней, решаются по соглашению сторон.

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