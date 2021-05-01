МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство и Центробанк РФ задуматься о просьбах россиян, сообщили РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал Володина.

Сообщается, что председатель Госдумы во время поездки в Саратов пообщался с пенсионеркой Анной Александровной, раскритиковавшей работу властей и указавшей на злоупотребления. Володин на это ответил, что "все зависит от нас" и что "все закончится". Видео разговора ранее выложили в инстаграм. В Госдуме допустили выход России из Cовета Европы

Сообщается, сто после упомянутого разговора, Володин выразил надежду, что представители Банка России и правительства "задумаются".

"Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, — это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются", — написал Володин в своем Telegram.

Председатель ГД добавил, что нужно активнее разговаривать с людьми и слышать их.

"Правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные. Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны — вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами", — подытожил Володин.

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