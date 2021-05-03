МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию был опубликован на сайте Кремля. В частности, Владимир Путин поручил Правительству РФ добиться предсказуемости цен на товары, предусмотреть снижение объемов эмиссии парниковых газов, большее, чем в ЕС, а также представить предложения по допподдержке малого и среднего бизнеса

ЭКОНОМИКА

Среди поручений Владимира Путина, относящихся к экономике:

Добиться предсказуемости цен на товары, применив долгосрочные рыночные механизмы

"Правительству РФ обеспечить… применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса"

Доклад от правительства должен быть предоставлен до 1 июля 2021 года

Предусмотреть в России снижение объемов эмиссии парниковых газов большее, чем в ЕС

"Правительству при разработке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза"

Доклад об исполнении этого поручения должен быть сделан до 15 сентября 2021 года

Ввести квоты выбросов в поселениях с высоким уровнем загрязнения воздуха

"Правительству РФ совместно с Государственной думой… обеспечить внесение в законодательство… изменений, предусматривающих… введение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха"





Срок выполнения поручения — до 15 июля 2021 года.

Предоставить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса

"Правительству РФ… представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами"





Срок выполнения поручения — 21 мая 2021 года