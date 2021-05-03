МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию был опубликован на сайте Кремля. В частности, Владимир Путин поручил Правительству РФ добиться предсказуемости цен на товары, предусмотреть снижение объемов эмиссии парниковых газов, большее, чем в ЕС, а также представить предложения по допподдержке малого и среднего бизнеса
ЭКОНОМИКА
Среди поручений Владимира Путина, относящихся к экономике:
- Добиться предсказуемости цен на товары, применив долгосрочные рыночные механизмы
"Правительству РФ обеспечить… применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса"
Доклад от правительства должен быть предоставлен до 1 июля 2021 года
- Предусмотреть в России снижение объемов эмиссии парниковых газов большее, чем в ЕС
"Правительству при разработке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза"
Доклад об исполнении этого поручения должен быть сделан до 15 сентября 2021 года
- Ввести квоты выбросов в поселениях с высоким уровнем загрязнения воздуха
"Правительству РФ совместно с Государственной думой… обеспечить внесение в законодательство… изменений, предусматривающих… введение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха"
Срок выполнения поручения — до 15 июля 2021 года.
- Предоставить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса
"Правительству РФ… представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами"
Срок выполнения поручения — 21 мая 2021 года
- Утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов и разработать планы по их достижению
"Правительству РФ обеспечить, <…> разработать и утвердить целевые топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации, <…> разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий ("дорожные карты"), предусматривающие в том числе достижение целевых топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, и обеспечить их реализацию начиная с 2022 года"
Срок исполнения поручения — до 21 апреля 2022 года.
- Обеспечить создание газопринимающей инфраструктуры для жителей Камчатского края
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Камчатского края обеспечить создание локальной газопринимающей инфраструктуры в целях надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций Камчатского края"
Доклад нужно будет подготовить до 1 ноября 2021 года.
- Обеспечить внедрение расширенной ответственности импортеров товаров за их утилизацию до 1 января 2022 года
"Правительству Российской Федерации… обеспечить внедрение до 1 января 2022 г. на территории Российской Федерации системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки за их утилизацию"
Доклад должен быть предоставлен до 15 октября 2021 года.
- Представить идеи по повышению туристского потенциала городов Золотого кольца
"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений… представить предложения о создании механизмов, направленных на повышение туристского потенциала городов Золотого кольца России, Кавказских Минеральных Вод, Поволжья, Крыма, а также малых городов, включая Боровск, Гороховец, Муром, Старую Руссу, Тарусу и Тутаев, предусмотрев в том числе использование бюджетных инфраструктурных кредитов"
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 декабря 2021 года.
- Направить средства Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры
"Правительству РФ… обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры"
Доклад должен быть предоставлен до 1 августа 2021 года.
- Обеспечить кредиты регионам на сокращение долгов к 2029 г до 25% их дохода
"Обеспечить предоставление на период до 2029 года бюджетных кредитов на погашение задолженности субъектов РФ и муниципальных образований по государственным (муниципальным) ценным бумагам, а также по кредитам, предоставленным субъектам РФ и муниципальным образованиям кредитными организациями, в объеме, обеспечивающем снижение указанной задолженности до 25 процентов налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет субъекта РФ в 2020 году"
Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2021 года.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Поручения Правительству РФ, направленные на развитие социальной сферы:
- Продлить программу туристского кешбэка всем гражданам до конца 2021 года
"Правительству РФ обеспечить… продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года… Срок — 15 мая 2021 года"
- Обеспечить включение в каждый нацпроект мероприятий по поддержке молодежи
"Правительству РФ… обеспечить включение в каждый национальный проект (программу) мероприятий, направленных на поддержку молодежи. Срок — 15 сентября 2021 года"
- Утвердить порядок и условия ежемесячных доплат за кураторство групп в средних профессиональных учебных заведениях и обеспечить их выплату с 1 сентября этого года
"утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тысяч рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство)"
Срок исполнения этого поручения — 1 июля 2021 года.
- С 1 июля обеспечить выплаты отдельным категориям беременных
"Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации"
Доложить о выполнении поручения необходимо до 15 сентября 2021 года.
- Обеспечить строительство минимум 1,3 тыс школ до конца 2024 г
"Правительству РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"… обеспечить строительство до конца 2024 года не менее 1300 школ (накопленным итогом с 2019 года) в рамках реализации национального проекта "Образование", в том числе с привлечением внебюджетных средств. Срок — 1 июля 2021 года"
- Выделить средства на закупку до 2023 года 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи и 500 мобильных медицинских комплексов для малых городов и сел
"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений <…> обеспечить направление за счет средств федерального бюджета в 2021-2023 годах дополнительно не менее пяти тысяч новых автомобилей скорой медицинской помощи для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах"
Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 сентября 2021 года.
- Обеспечить поэтапный переход к "соцказначейству" по принципу "одного окна"
"Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход: до конца 2022 года — к предоставлению (по принципу "одного окна") федеральных мер социальной поддержки граждан в формате "Социальное казначейство" по факту наступления жизненной ситуации"
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября 2021 года, далее необходимо докладывать каждые полгода.
- Обеспечить создание российских технологий производства вакцин
"Обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения, направленных: на создание российских технологий производства широкого спектра вакцин, фармацевтических субстанций, а также лекарственных средств нового поколения, предназначенных в том числе для лечения инфекций, устойчивых к современным антибиотикам, с использованием преимущественно отечественного оборудования и компонентов"
Доклад должен быть предоставлен до 31 декабря 2021 года.
- Обеспечить разработку мер предупреждения распространения инфекций
"Обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения, направленных <…> на предупреждение распространения вновь появляющихся инфекций, предусмотрев в том числе возможность разработки в течение четырех дней тест-систем для выявления новых инфекционных заболеваний в случае угрозы их возникновения и распространения, а также создания в течение четырех месяцев эффективных вакцин для профилактики новых инфекционных заболеваний с последующим запуском их в промышленное производство в кратчайшие сроки"
Доклад должен быть предоставлен до 31 декабря 2021 года.
- Усовершенствовать закон, регулирующий ответственность за неуплату алиментов
"Правительству РФ совместно с Государственной думой… обеспечить внесение… изменений, предусматривающих… совершенствование норм, регулирующих ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату алиментов лицами, в отношении которых возбуждено исполнительное производство… Срок — 15 июля 2021 года"
- Внести изменения в закон для выплат родителям с больным ребёнком до 7 лет пособия в объеме среднего заработка
"Правительству РФ совместно с Государственной думой… обеспечить внесение… изменений, предусматривающих: выплату, в том числе за счет средств федерального бюджета, одному из родителей, осуществляющему уход за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно, пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка (стационарно или амбулаторно)"
Срок исполнения поручения — 15 июля 2021 года
- Обеспечить реализацию медобследований для перенесших COVID-19
"обеспечить реализацию начиная с 1 июля 2021 года (исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки) углубленной программы профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, предусмотрев ее расширение за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований, в целях увеличения охвата населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на наличие поражений сердечно-сосудистой и иных систем, в том числе органов дыхания"
Доклад о ходе реализации этого поручения должен быть представлен до 25 июля, а затем — раз в полгода.
- Обеспечить разработку и реализацию комплекса дополнительных мер против преждевременной смертности от сердечных и онкозаболеваний
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить… разработку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней органов дыхания"
Доклад должен быть предоставлен до 1 июля 2021 года.