МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ определило сроки эксперимента по маркировке биологически активных добавок с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Провести с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", — говорится в тексте документа.

В постановлении также отмечается, что функции оператора информационной системы маркировки, используемой для проведения эксперимента, будет осуществлять Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Система при этом подключается на безвозмездной основе. Власти не намерены переносить срок маркировки мороженого и сыров в России

ЦРПТ, согласно тексту документа, рекомендовано до 1 июня 2021 года разработать требования к информационной системе маркировки и обеспечению защиты содержащейся в ней информации. Минпромторгу России при этом рекомендуется до 15 июля 2021 года обеспечить утверждение этих требований.

Кроме того, ведомству рекомендуется до 15 июля обеспечить разработку и утверждение графика проведения эксперимента вместе с уполномоченными органами и проведение оценки результатов эксперимента и представление соответствующих докладов в правительство до 30 ноября 2021 года, до 1 февраля 2022 года и 1 августа 2022 года.

"В настоящее ЦРПТ проводит работу с производителями БАДов, со своей стороны мы готовы к старту эксперимента. В рамках эксперимента будут вырабатываться оптимальные технические решения, в том числе по В России предложили по-новому маркировать фастфуд

Гендиректор iHerb в России Илья Микин ранее отмечал, что, по его мнению, на сегодняшний день рынок биологически активных добавок требует дополнительного регулирования, и внедрение обязательной маркировки БАДов, а также предшествующий эксперимент позволит перекрыть доступ контрафакту и фальсификату, которые могут нести угрозу для жизни граждан.

"Согласно опросу ВЦИОМ, за последний год 39% россиян заказывали БАД в интернет-магазинах. Это дает возможность людям, включая граждан с ограниченными возможностями, во всех населенных пунктах страны иметь доступ к различным товарам, включая БАД. Однако, зачастую недобросовестные производители, а также продавцы интернет-магазинов торгуют фальсифицированными продуктами", — добавлял он.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, некоторые изделия легкой промышленности.

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