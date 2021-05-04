МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ определило сроки эксперимента по маркировке биологически активных добавок с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Провести с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", — говорится в тексте документа.

В постановлении также отмечается, что функции оператора информационной системы маркировки, используемой для проведения эксперимента, будет осуществлять Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Система при этом подключается на безвозмездной основе.

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ЦРПТ, согласно тексту документа, рекомендовано до 1 июня 2021 года разработать требования к информационной системе маркировки и обеспечению защиты содержащейся в ней информации. Минпромторгу России при этом рекомендуется до 15 июля 2021 года обеспечить утверждение этих требований.

Кроме того, ведомству рекомендуется до 15 июля обеспечить разработку и утверждение графика проведения эксперимента вместе с уполномоченными органами и проведение оценки результатов эксперимента и представление соответствующих докладов в правительство до 30 ноября 2021 года, до 1 февраля 2022 года и 1 августа 2022 года.

"В настоящее ЦРПТ проводит работу с производителями БАДов, со своей стороны мы готовы к старту эксперимента. В рамках эксперимента будут вырабатываться оптимальные технические решения, в том числе по

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 использованию уже имеющегося оборудования и интеграции информационных систем. Эксперимент добровольный", — сказал руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.

Гендиректор iHerb в России Илья Микин ранее отмечал, что, по его мнению, на сегодняшний день рынок биологически активных добавок требует дополнительного регулирования, и внедрение обязательной маркировки БАДов, а также предшествующий эксперимент позволит перекрыть доступ контрафакту и фальсификату, которые могут нести угрозу для жизни граждан.

"Согласно опросу ВЦИОМ, за последний год 39% россиян заказывали БАД в интернет-магазинах. Это дает возможность людям, включая граждан с ограниченными возможностями, во всех населенных пунктах страны иметь доступ к различным товарам, включая БАД. Однако, зачастую недобросовестные производители, а также продавцы интернет-магазинов торгуют фальсифицированными продуктами", — добавлял он.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, некоторые изделия легкой промышленности.

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