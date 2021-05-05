МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пародонтолог, охранник и менеджер вошли в топ вакансий по зарплате в Москве, следует из майского рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости. Экономист назвал причины снижения зарплаты у части россиян

Согласно нему, зарплату от 400 тысяч рублей предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании. Менеджеру по продажам строительных материалов готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Компания готова компенсировать сотруднику транспортные расходы, а также предоставляет возможности для корпоративного отдыха и спорта. Доход специалиста складывается из оклада и процента от продаж.

В международную компанию требуется HR-директор, который может получать от 250 тысяч рублей ежемесячно. Среди требований работодателя: высшее образование и опыт работы на аналогичной должности. Также соискатель должен пройти испытательный срок в 1 месяц.

В Подмосковье ищут семейную пару для помощи по хозяйству в частном доме. Работникам будут платить 250 тысяч рублей в месяц, а также предоставят проживание. Среди обязанностей — наведение порядка в доме, уход за гардеробом семьи, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой.

До 200 тысяч рублей в проектно-конструкторском департаменте готовы платить Developer C/C++. Работодатель готов предоставить иностранным сотрудникам жилье, а также возможность прохождения курсов обучения и повышения квалификации за свой счет.

В рейтинге также есть вакансия стоматолога-пародонтолога, который может зарабатывать до 200 тысяч рублей. Работодатель предоставляет систему скидок на услуги клиники для сотрудников и членов семьи.

На зарплату от 180 тысяч рублей в месяц может рассчитывать охранник в загородном доме. Для успешного трудоустройства соискателю нужно иметь удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя. Сотрудника обеспечат бесплатным питанием, а также предоставляет форменную одежду по сезону.