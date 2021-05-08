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2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210508/833623500.html

Евросоюз обсудит Россию и Brexit на саммите 25 мая

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https://россиясегодня.рф

Страны ЕС обсудят на саммите 25 мая Россию и Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернёмся 25 мая", — сообщил... ПРАЙМ, 08.05.2021

саммит, brexit, новости, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60