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Евросоюз обсудит Россию и Brexit на саммите 25 мая
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Страны ЕС обсудят на саммите 25 мая Россию и Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернёмся 25 мая", — сообщил... ПРАЙМ, 08.05.2021
саммит, brexit, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 8 мая — ПРАЙМ. Страны ЕС обсудят на саммите 25 мая Россию и Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернёмся 25 мая", — сообщил Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту.