ПАРИЖ, 8 мая — ПРАЙМ. Страны ЕС обсудят на саммите 25 мая Россию и Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернёмся 25 мая", — сообщил Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту.