МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении внесенный правительством РФ законопроект о введении в Градостроительный кодекс института типового проектирования.

Проект федерального закона подготовлен Минстроем России.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в ГК закреплено понятие "проектная документация повторного использования" и определен круг лиц, "осуществляющих подготовку проектной документации с обязательным использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования". Подготовка проектной документации для объекта капстроительства, осуществляемой госзаказчиком, проводится "с обязательным использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования".

"Однако динамика развития строительной отрасли и совершенствования на постоянной основе технических регламентов и сводов правил в строительстве зачастую не позволяют в неизменном виде повторно применять экономически эффективную проектную документацию повторного использования", — говорится в пояснительной записке.

Для решения этой проблемы предлагается исключить из кодекса институт экономически эффективной проектной документации повторного использования и развить институт типового проектирования, сделав "типовую проектную документацию составной частью единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства".

Отмечается, что работы по развитию этого реестра будет финансироваться за счет собственных средств оператора — федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы России" (ФАУ "Главгосэкспертиза России").

В проекте уточнено, что типовая проектная документация будет готовиться "с применением экономичных ресурсо- и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений, предназначенных для многократного применения при создании аналогичных (по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) объектов капитального строительства".

Минстрой России будет отбирать типовую проектную документацию из числа той, которая получила положительное заключение государственной экспертизы и размещена в Едином реестре.

"Порядок признания проектной документации типовой проектной документацией будет устанавливаться правительством РФ", — поясняют авторы проекта.

Типовая проектная документация будет применяться на добровольной основе любым застройщиком, техническим заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации.

Вместе с тем, при необходимости правительство РФ может установить случаи обязательного использования типовой проектной документации, "однако указанные нормы будут распространяется на объекты капитального строительства, создаваемые за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".