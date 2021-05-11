МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила уничтожения фальсифицированной и контрафактной винодельческой продукции, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Вино в РФ вдвое дороже из-за импортной стеклотары - эксперт

Согласно документу, изъятая фальсифицированная, недоброкачественная или контрафактная винодельческая продукция подлежит уничтожению по решению суда. Учет изъятой винодельческой продукции осуществляет Россельхознадзор.

Владелец такой продукции по решению суда осуществляет ее уничтожение самостоятельно или с привлечением специализированной организации, которая занимается такой деятельностью и информация о которой размещена на сайте Россельхознадзора.

В течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда владелец такой продукции должен сообщить ведомству о месте и времени ее уничтожения; если владелец не установлен, решение об уничтожении принимает суд — на основании иска Россельхознадзора.

Специализированная организация уничтожает изъятую винодельческую продукцию в течение 30 дней со дня ее передачи. Расходы возмещаются владельцем либо, если он не установлен — за счет бюджетных средств, выделяемых службе.