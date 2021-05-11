МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) и правительство Москвы решили все основные вопросы использования системы получения пропусков для грузового транспорта, говорится в сообщении ассоциации. Ограничения на проезд грузовиков по МКАД снова отложены

"Рабочей группой АКОРТ по транспорту совместно с департаментом транспорта и другими структурами правительства города Москвы проработаны и решены все основные вопросы использования системы получения пропусков для грузового транспорта, обслуживающего торговые сети-члены АКОРТ", — сообщает объединение.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже стало известно, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Затем эта дата была перенесена на 5 мая, а затем — на 15 июня.

АКОРТ отмечает, что значительная часть перевозок товаров для торговых точек из распределительных центров или от поставщиков осуществляется на транспорте с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, и принятые правительством Москвы решения оказали заметное влияние на логистику крупнейших федеральных торговых сетей в регионе. Вдоль участка МКАД может появиться платный дублер

Рабочая группа ассоциации по транспорту совместно с правительством Москвы провели работу по устранению трудностей и спорных вопросов, возникающих в ходе реализации принятых постановлений. В частности, были обсуждены вопросы получения пропусков грузовым транспортом при круглосуточном ограничении въезда в город, разделения пропусков на дневные и ночные, получения пропусков иностранными перевозчиками.

Помимо этого, были рассмотрены вопросы увеличения срока подачи заявления на новый пропуск и другие. "АКОРТ поддерживает инициативы правительства Москвы, развиваемые с соблюдением баланса между интересами бизнеса, потребителей и участников дорожного движения и направленные на улучшение транспортной ситуации на дорогах столицы", — говорится в сообщении.

Ранее поставщики сообщили о проблемах с доставкой продуктов в Москву