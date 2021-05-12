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Аналитики прогнозируют возникновение новой угрозы для мировой экономики
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Демография и старение населения в развитых странах может отрицательно сказаться на мировой экономике в результате медленной стагнации или угасании. Об этом сообщила газета... ПРАЙМ, 12.05.2021
мировая экономика, moody's, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Демография и старение населения в развитых странах может отрицательно сказаться на мировой экономике в результате медленной стагнации или угасании. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на обзор рейтингового агентства Moody's.
По мнению аналитиков, уже сейчас становится заметно, какое влияние данные факторы оказывают на экономику. В ряде стран прирост населения достиг минимальной отметки за несколько десятилетий. Кроме того, убыль населения и падение иммиграции зарегистрированы в развитых странах.
Таким образом, в ближайшем будущем трудоспособное население нескольких стран быстрыми темпами будет сокращаться. Речь в том числе идет о Германии, Испании, Италии, Японии и Южной Корее. Этот процесс также затронул Россию, Чили, Таиланд и Китай. Предполагается, что в дальнейшем с упоминаемой проблемой могут столкнуться Бразилия и Турция, где исторически всегда были традиционно большие семьи и наблюдался стабильный демографический рост.
Для решения этой проблемы Moody's призывает увеличить занятость со стороны недопредставленных в нынешней рабочей силе категорий, в том числе женщин, и технологический и инновационный подъем, который поможет скомпенсировать недостаток рабочей силы.